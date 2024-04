Concert au kiosque Willo et Minstrel Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, jeudi 1 août 2024.

Tous les jeudis d’été, venez profiter d’un petit concert sur la Place Louis XIV au kiosque en sortie de plage, de 19h à 21h !

Minstrel s’associe au duo Willo pour un concert blues, soul, folk, qui réjouira petits et grands !

MINSTREL À la demande, Minstrel sort de ces errances acoustiques et folk pour explorer un univers Pop-Rock. Funk, Soul-Music, muni de sa guitare électrique, d’un jeu pimenté et d’une bonne dose de Groove !

WILLO Les racines de Willo puisent dans l’authenticité du blues et de la soul. Dans sa sève coule la sincérité brute de la folk. Son écorce vibre au son de la guitare. Ses feuilles dansent au souffle de deux voix entremêlées.

2 albums Seven et le nouveau: Eternel Jetlag sorti en ce moment, avec deux tires diffusés New Start et I go. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 19:00:00

fin : 2024-08-01 21:00:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

