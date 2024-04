Concert au kiosque avec The Midnight Shakes Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, jeudi 11 juillet 2024.

Concert au kiosque avec The Midnight Shakes Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tous les jeudis d’été, venez profiter d’un petit concert sur la Place Louis XIV au kiosque en sortie de plage, de 19h à 21h !

THE MIDNIGHT SHAKES

Un groupe de rock formé sur la côte basque qui joue le type de musique sur lequel on peut danser et bouger la tête.

Au programme, des standards de groupes tels que Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Muse, The Hives, The White Stripes… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 19:00:00

fin : 2024-07-11 21:00:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert au kiosque avec The Midnight Shakes Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-03-28 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements