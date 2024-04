Concert au kiosque avec Rémy le musicien Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, jeudi 22 août 2024.

Concert au kiosque avec Rémy le musicien Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tous les jeudis d’été, venez profiter d’un petit concert sur la Place Louis XIV au kiosque en sortie de plage, de 19h à 21h !

REMY LE MUSICIEN TRIO DE MELTING COVERS Chant et guitare Guitare électrique et Cajun et percussion. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 19:00:00

fin : 2024-08-22 21:00:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert au kiosque avec Rémy le musicien Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-03-28 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements