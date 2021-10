Concert au jardin (report du 26/09) Arthémusa, 10 octobre 2021, Arles.

Concert au jardin (report du 26/09)

Arthémusa, le dimanche 10 octobre à 18:00

Gabrielle Jeanselme est une chanteuse pianiste concertiste qui a suivi ses études au conservatoire de Paris, auprès de Sara Lazarus pour le chant jazz, et Philippe Baudoin pour le piano jazz. Elle a suivi des études de piano classique au Conservatoire de Région de Lyon puis de Paris et Lausanne avec Gabriella Torma et Jean- François Antonioli, et la composition auprès de Stephane Delplace. Ses compositions mêlent orchestration classique, harmonies jazz, et éléments électroniques. Chanteuse de jazz, pianiste, auteure, compositrice, Gabrielle se livre à travers ses reprises de jazz et de chanson française et ses compositions, récits sinueux aux paysages de rêves. réservation conseillée adhésion Arthémusa 10€/an entrée avec pass sanitaire plein tarif 15 € solidaire (rsa, demandeurs d’emploi) 10€ gratuit pour les moins de 10 ans

Arthémusa 7 Rue Vasco Corsi, 13200 Arles Arles Trinquetaille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T18:00:00 2021-10-10T19:30:00