Jardins Albizia, le dimanche 5 juin à 15:30

Concert au jardin —————– Un concert de chants lyriques au coeur des jardins Albizia sera donné de 15h à 15h45 pour un voyage au coeur du Bocage Normand. Ce concert est inclus dans le tarif initial d’entrée au jardin (10€ par personne). Au terme de votre visite, vous pourrez découvrir le salon de thé au jardin et la boutique d’objets de décoration exterieur.

10€

Concert de musique classique Jardins Albizia La vitardiere, Livry, 14240 Caumont-sur-Aure

2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:00:00

