Jardin monastique de plantes médicinales, le samedi 4 juin à 18:00

Concert de guitare au jardin monastique par le « groupe Bayadan » dans un répertoire de musiques d’Amérique latine et de musiques de films. Découvrez un répertoire de musique d’Amérique latine et de musiques de films. Jardin monastique de plantes médicinales Rue de la 1ère Division Blindée, Eschau, Bas-Rhin, Grand Est Eschau Bas-Rhin

2022-06-04T18:00:00 2022-06-04T19:30:00

