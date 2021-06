Paris Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Concert au jardin de 18h00 à 21h30 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert au jardin Afrocuban ,Funkjazz & Salsa Picante . Poterne Summer Festival présente: MASSAROTTI EL MONTE TRIO Mais qu’est-ce ? La réunion de 3 instrumentistes, vocalistes, compositeurs, arrangeurs et improvisateurs multiculturels aux parcours personnels très riches. Si vous voulez en savoir plus sur chacun, il suffira de leur demander entre les sets dans le jardin. EMMANUEL MASSAROTTI est claviériste-percussioniste des musiques de l’Afrique, du Brésil, de la Salsa, du Jazz, du Hip-Hop et même du Klezmer, on l’a vu aussi pianiste, comédien et directeur musical dans l’opéra des Contes d’Hoffman salle Gaveau. Jorge FELIX TOCA Ibañez del Canal del Cerro de La Habana Cuba, est bassiste de Salsa et de Jazz. Chanteur romantique bodybuildé ou clown piscivore, il joue en même temps de la cloche au pied. Sisi. » more cowbell ! « JULIEN FRANCOMANO est batteur de Jazz, de Funk, de Rock, percussionniste classique, acteur et diététicien, zappaphile de haut rang. Les mesures assymétriques assyriennes ne sont pas à s’y méprendre, faut que ça drive et que ça groove ! Ces trois leaders s’associent dans El Monte ce 2 juillet afin que surgisse le Loco Ritmo, le rythme fou ! Bienvenue aux jammers, hip-hopers, autant qu’aux danseurs de salsa et fans de jazz et de brésilien ! Arriba la Fiesta ! Concerts -> Soul / Funk Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière Paris 75013

