Arles Arthemusa Arles, Bouches-du-Rhône Concert au Jardin Arthemusa Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Concert au Jardin Arthemusa, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Arles. Concert au Jardin

Arthemusa, le dimanche 18 juillet à 19:00

La Compagnie Arthemusa a l’honneur de recevoir, pour son lancement, le musicien flutiste international Mina Ghobrial pour un concert compose d’oeuvres de styles variees de Bach au Beat box. Une facon de presenter Arthemusa dans sa dynamique culturelle, decouvrir ce nouveau lieu artistique et intimiste sur Trinquetaille, et se renseigner sur les Ateliers qui seront proposes tout au long de l’annee.

Sur reservation, entree 15€ + adhesion Arthemusa 10€/an

Voyage à travers flute, du baroque à nos jours Arthemusa 7, rue Vasco Corsi Arles Trinquetaille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T19:00:00 2021-07-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Arthemusa Adresse 7, rue Vasco Corsi Ville Arles lieuville Arthemusa Arles

Évènements liés