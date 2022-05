Concert au Goéland 1951 > Bahiamele

2022-08-24 – 2022-08-24 Un blockhaus qui se situe dans le cadre idyllique de la baie de Saint-Vaast-la-Hougue, avec vue sur Tatihou et la plage. Un paysage de rêve quand viennent les beaux jours.

C’est l’endroit parfait pour manger et contempler la mer en écoutant de la… dernière mise à jour : 2022-05-18 par

