2022-10-02 – 2022-10-02

Saône-et-Loire EUR Je n’en ai pas, alors je te donne des explications pour que tu puisses en faire quelque chose, et je suis prête à en parler avec toi pour affiner si tu le souhaites: Mon texte de présentation de ce Solo + invités concerne une rencontre avec des musiciens de la région.

Puis je te laisser le soin de poser un texte un peu comme tu en as envie, en expliquant le concept de mon solo qui est celui d’avoir des invités três différents. Ici, et ce qui me tient particuliêrement à coeur, est de partager un moment avec des musiciens de la région et de réécrire pour eux.

Ici , ce sera un réarrangement du répertoire de mon solo à l’intention de musiciens qui souhaitent partager avec moi le concert du soir aprês un journée de rencontre/master class!

L’idée est vraiment que je joue mon solo, et que les musiciens invités soient sur scêne avec moi tout au long du concert, sans jouer tout le temps. Je n’écris pas un répertoire entier, mais j’invite!

Je ne peux pas te dire s'ils joueront 1/4h, ou bien 1/2h‚

