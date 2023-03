Concert au Galpon : Duo Canzonet Le Galpon, 11 mars 2023, Tournus .

Concert au Galpon : Duo Canzonet

17 Rue des Granges Le Galpon Tournus Saône-et-Loire Le Galpon 17 Rue des Granges

2023-03-11 21:00:00 – 2023-03-11 22:00:00

Le Galpon 17 Rue des Granges

Tournus

Saône-et-Loire

EUR Le duo Canzonet est né de la rencontre organisée entre deux instruments:

le clavecin et le clavinet. Moins connu que le clavecin, emblématique de la musique ancienne, le clavinet est un instrument électroacoustique des années 1960 à 1980, pensé comme un clavecin électronique. Dédaigné par les “baroqueux”, ses sonorités rappellent la guitare électrique ont été très appréciées dans le milieu de la funk et du reggae.

Pour notre programme, nous sommes partis de chants populaires britanniques et français, traditionnels ou plus modernes, que nous avons arrangés selon les divers styles musicaux que le couple clavecin-clavinet peuvent convoquer.

Mêler ces deux instruments, c’est associer…:

– musique instrumentale acoustique et électroacoustique, et les vocalités qui y sont associées

– des langages musicaux d’époques très variées

– de la musique britannique et de la musique française

… grâce à l’unité formelle qui relie ces différentes musiques : couplet-refrain, ostinatos…

Par ce savoureux mélange, le duo Canzonet offre une approche didactique de différents styles musicaux, que nous adressons aux publics de tout âge et de tous horizons (EHPAD, écoles élémentaires, hôpitaux, milieu carcéral…) en dehors de nos concerts.

+33 3 85 51 37 32 https://legalpon.com/event/pelouse-2/

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus

dernière mise à jour : 2023-03-02 par