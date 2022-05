Concert Au Fil du Temps par le Choeur Aimer Chanter et le duo Nana’s Crouse Arudy, 12 juin 2022, Arudy.

2022-06-12 – 2022-06-12 Place de l’Eglise Eglise Saint Germain

Arudy Pyrénées-Atlantiques

10 10 EUR Concert Au Fil du Temps nde la Renaissance au XXIème siècle nChoeur Aimer Chanter et Duo Nana’s Crouse nDes œuvres très connues, qui vont de Rameau à Karl Jenkins, en passant par Vivaldi, Mozart, Gounod, Schubert, Rossini ou Fauré. Des œuvres sacrées pour la plupart, mais tellement célèbres qu’elles sont sorties de leur contexte religieux. nLe chœur est, pour son plus grand bonheur, toujours dirigé de main de maître par Stéphanie Salvo, professeur au Conservatoire de Pau, et accompagné au piano par Damien Guille. nEn intermède, un duo flûte-harpe de 2 professeurs de musique de la Vallée d’Ossau, les Nana’s Crouse, vous enchantera de quelques œuvres de son répertoire. Billets disponibles au salon Mireille Coiffure et à la boulangerie Bordegaray à Arudy

Choeur Aimer Chanter

Place de l’Eglise Eglise Saint Germain Arudy

