Ammerschwihr Ammerschwihr Ammerschwihr, Haut-Rhin Concert au domaine – JJ Fimbel et son acolyte Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Haut-Rhin

Concert au domaine – JJ Fimbel et son acolyte Ammerschwihr, 28 décembre 2021, Ammerschwihr. Concert au domaine – JJ Fimbel et son acolyte 2021-12-28 18:30:00 – 2021-12-28 19:30:00

Ammerschwihr Haut-Rhin Ammerschwihr EUR Au coeur de la cave, reconstruite dans les années 1950 et composée de 70% de foudres en chênes (datant d’avant et après guerre) et 30% de fûts en inox, La pétillante Nathalie vous invite à une parenthèse musicale animée par le guitariste concertiste et compositeur Jean-Jacques Fimbel et son acolyte. Un intermède sympathique et chaleureux en cette veille de week-end. Intermède musical interprété par le guitariste et concertiste Jean-Jacques Fimbel et son acolyte. +33 3 89 78 25 72 Au coeur de la cave, reconstruite dans les années 1950 et composée de 70% de foudres en chênes (datant d’avant et après guerre) et 30% de fûts en inox, La pétillante Nathalie vous invite à une parenthèse musicale animée par le guitariste concertiste et compositeur Jean-Jacques Fimbel et son acolyte. Un intermède sympathique et chaleureux en cette veille de week-end. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ammerschwihr, Haut-Rhin Autres Lieu Ammerschwihr Adresse Ville Ammerschwihr lieuville 48.12671#7.28232