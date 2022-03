Concert au Colys’Haie Tinchebray-Bocage Tinchebray-Bocage Catégories d’évènement: Orne

TINCHEBRAY BOCAGE

Concert au Colys’Haie Tinchebray-Bocage, 19 mars 2022, Tinchebray-Bocage. Concert au Colys’Haie Tinchebray-Bocage

2022-03-19 – 2022-03-19

Tinchebray-Bocage Orne Tinchebray-Bocage Retrouvez Pierre Perret pour son concert “Mes adieux provisoires” à la salle du Colys’Haie ! Retrouvez Pierre Perret pour son concert “Mes adieux provisoires” à la salle du Colys’Haie ! +33 2 33 66 60 13 http://my.weezevent.com/pierre-perret Retrouvez Pierre Perret pour son concert “Mes adieux provisoires” à la salle du Colys’Haie ! Tinchebray-Bocage

