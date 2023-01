CONCERT AU COIN DU FEU Saint-Ulphace Saint-Ulphace Catégories d’Évènement: Saint-Ulphace

Sarthe Concert chanson française au coin du feu… Gwen SOLI & Monsieur G. Venez découvrir un univers original et engagé….Gwen Soli & Monsieur G. voguent au gré de compositions originales, avec humour, malice et complicité, dans une sobre mise en scène à deux personnages. Parce qu’une femme n’est pas une mais mille, ils proposent une palette de la « féminitude » dans toute sa richesse et ses secrets, reflet des intimités. Gwen Soli, accompagnée de Monsieur G. à la guitare, vous invite de sa voix tantôt tendre, tantôt rauque, douce et puissante. Une femme se dévoile… un peu. Participation libre / Réservation conseillée, places limitées +33 6 59 29 34 27 http://roussigny.fr/ Route de Roussigny Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace

