Concert “Au coeur de nous” de Pauline Roth

2023-03-11 – 2023-03-11

Semur-en-Auxois

Cote-d’Or

EUR 0 0 Pauline nous emmène, le temps d’un spectacle, dans l’antre secrète et délicate de son monde intérieur, là où les masques tombent et les cœurs se révèlent, dans une simplicité inattendue.

Chansons sensibles, à textes, aux mots justes et aux émotions débridées, aux sonorités parfois folk, parfois chanson française.

Pauline nous révèle un univers où finesse et authenticité se joignent pour nous conduire à la rencontre de nous-mêmes, en cet endroit souvent oublié duquel on laisse s’échapper des larmes que l’on attendait plus.

Plongeon et saut cathartique au sein de nos cœurs d’enfants, simples mais souvent blessés par les maux de la vie, là où les mots de la voix offrent un espoir de résilience et de retrouvailles avec soi-même.

DISTRIBUTION

Voix, guitare, piano : Pauline Roth

Guitare, clarinette, percussions : Alexandre Warot

Piano, guitare, chœurs : Léna Dorce Migoya

Mise en scène : Philippe Berling

Durée : 1h15

Sans réservation

contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96 https://www.theatredurempart.com/index.php/project/au-coeur-de-nous/

