Concert « Au Choeur des Mélodies » Église Saint-Martin de Léognan Léognan Léognan Catégories d’Évènement: Gironde

Léognan

Concert « Au Choeur des Mélodies » Église Saint-Martin de Léognan, 4 mars 2023, Léognan Léognan. Concert « Au Choeur des Mélodies » Rue de la Paix Église Saint-Martin de Léognan Léognan Gironde Église Saint-Martin de Léognan Rue de la Paix

2023-03-04 – 2023-03-04

Église Saint-Martin de Léognan Rue de la Paix

Léognan

Gironde Léognan Jean – Claude BORELLY, célèbre trompettiste français, interprétera des pièces du répertoire Classique, du Jazz et du Gospel, des musiques de films intemporelles ainsi que des standards de la chanson française et internationale.

Rendez-vous à l’église Saint-Martin de Léognan ! Jean – Claude BORELLY, célèbre trompettiste français, interprétera des pièces du répertoire Classique, du Jazz et du Gospel, des musiques de films intemporelles ainsi que des standards de la chanson française et internationale.

Rendez-vous à l’église Saint-Martin de Léognan ! +33 6 43 90 37 01 Jean – Claude BORELLY

Église Saint-Martin de Léognan Rue de la Paix Léognan

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Léognan Gironde Église Saint-Martin de Léognan Rue de la Paix Ville Léognan Léognan lieuville Église Saint-Martin de Léognan Rue de la Paix Léognan Departement Gironde

Léognan Léognan Léognan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leognan-leognan/

Concert « Au Choeur des Mélodies » Église Saint-Martin de Léognan 2023-03-04 was last modified: by Concert « Au Choeur des Mélodies » Église Saint-Martin de Léognan Léognan 4 mars 2023 Église Saint-Martin de Léognan Léognan Gironde Léognan, Gironde Rue de la Paix Église Saint-Martin de Léognan Léognan Gironde

Léognan Léognan Gironde