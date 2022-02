Concert au château : Yannis Constans Sicilian Quartet Excideuil, 9 avril 2022, Excideuil.

Concert au château : Yannis Constans Sicilian Quartet Excideuil

2022-04-09 19:30:00 – 2022-04-09

Excideuil Dordogne Excideuil

10 EUR Cela va être une soirée qui va swinguer avec un répertoire qui part d’un jazz manouche qui swingue à des ambiances de bals jazz méditerranéens.

Le Quartet naît d’une idée de Yannis Constans, et de la rencontre de quatre artistes (Italie et France), qui, avec leurs histoires personnelles, leurs trajectoires artistiques et leurs passions pour la musique et l’exploration de l’inconnu, décident de fusionner leurs richesses et de créer ensemble en partageant avec leur public le goût pour la musique.

L’accordéon et la clarinette incitent et provoquent nos doigts à suivre les cadences endiablées et swinguantes !

De cette rencontre naît un répertoire qui part d’un jazz manouche qui swingue à des ambiances de bals jazz méditerranéens.

+33 6 03 71 06 81

Yanis Constantins

Excideuil

