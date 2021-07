Saint-Maurice-d'Ételan Saint-Maurice-d'Ételan Saint-Maurice-d'Ételan, Seine-Maritime Concert au château d’Etelan: JEAN-CHARLES LEVAILLANT et FADY FARAH Saint-Maurice-d’Ételan Saint-Maurice-d'Ételan Catégories d’évènement: Saint-Maurice-d'Ételan

Seine-Maritime

Concert au château d’Etelan: JEAN-CHARLES LEVAILLANT et FADY FARAH Saint-Maurice-d’Ételan, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Maurice-d'Ételan. Concert au château d’Etelan: JEAN-CHARLES LEVAILLANT et FADY FARAH 2021-07-04 – 2021-07-04

Saint-Maurice-d'Ételan, Seine-Maritime

Réjouissez vos oreilles grâce à JEAN-CHARLES LEVAILLANT, trompettiste bien connu, et FADY FARAH au piano, qu'il étudia dès son plus jeune âge au Liban. Après un début de carrière à Beyrouth, il donne de réguliers concerts en Europe.

+33 6 07 88 22 73

