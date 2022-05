Concert au Château de Montaner Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Montaner Pyrénées-Atlantiques Montaner La section musique du lycée Marie Curie de Tarbes offre un concert sous la direction de Fabienne Miqueu.

Les élèves ont choisi des chansons optimistes et positives après la période de pandémie. Ils seront une quinzaine sur scène et malgré les épreuves du bac qui approchent, ils ont insisté pour pouvoir jouer devant le château de Montaner. Alors venez nombreux pour découvrir ces talentueux passionnés de musique ! +33 5 59 81 98 29 MONTANER Château de Montaner Montaner

