Concert au château de la Petite Malmaison
Château de la Petite Malmaison
229 bis avenue Napoléon Bonaparte
Rueil-Malmaison

2021-11-28 15:00:00 – 2021-11-28 19:00:00

Les concerts de la Petite Malmaison reprennent les dimanches ! Le programme mariera souvent le piano, le violon ou le violoncelle en trios ou en quatuors
chateaupetitemalmaison@yahoo.fr
+33 1 47 49 48 15
http://www.petitemalmaison.fr/

