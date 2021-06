La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux Concert au Château de Joux – Cordes et flûte de pan La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux Catégories d’évènement: Doubs

Par l’ensemble Ariolica.

Michel Tirabosco, spécialiste mondial de la Flûte de Pan, soliste invité proposera un concert exceptionnel autour des musiques de films et du tango. La cour d’honneur résonnera des sonorités éclatantes mais aussi très douces qui donneront l’impression de voler de façon magique de la voûte céleste jusqu’à la cour d’honneur.

18€ (tarif normal), 15€ (tarif réduit), Entrée libre (- 12 ans)

Réservation à l’Office de Tourisme de Pontarlier. pontarlier@destination-hautdoubs.com http://www.chateaudejoux.com/ À 21h.

Réservation à l’Office de Tourisme de Pontarlier.

