Concert au château de Bournazel: Beethoven
15 octobre 2022
Bournazel

2022-10-15 – 2022-10-15

Florent Audibert, violoncelle et Matthieu Schweitzer, pianoforte Kulmbach, vers 1820

Ce sont des oeuvres de la maturité qui composent ce second volet de l’intégrale des sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. Datant de 1808, la sonate n° 3 innove dans l’équilibre entre les deux instruments. Les deux dernières sonates datent de 1815 et sont marquées par une couleur musicale tournant le dos au classicisme au profit d’un romantisme plus tourmenté et dramatique. Des oeuvres audacieuses, ouvrant de nouveaux horizons.

Sonate pour piano et violoncelle n° 3 en la majeur, opus 69

Sonate pour piano et violoncelle n° 4 en do majeur, opus 102 n° 1

Sonate pour piano et violoncelle n° 5 en ré majeur, opus 102 n° 2

Informations et réservations

Tarif plein : 20 € – Tarif réduit : 15 € *

Réservations : chateau.de.bournazel@gmail.com

Tél : 05 65 80 81 99 ou 06 65 54 12 42

* tarif réduit : moins de 18 ans

chateau.de.bournazel@gmail.com http://www.chateau-bournazel.fr/

