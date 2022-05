Concert au château de Bournazel: Beethoven, 26 juin 2022, .

Concert au château de Bournazel: Beethoven

2022-06-26 – 2022-06-26

20 EUR Beethoven

Florent Audibert, violoncelle et Matthieu Schweitzer, pianoforte copie de Walter, vers 1795

Premier volet d’une intégrale des sonates pour violoncelle et piano de Beethoven en deux concerts. Avec les deux sonates de jeunesse, composées en 1796, dont le style est encore marqué par l’influence des modèles viennois de

Beethoven que furent Haydn et Mozart, mais où le compositeur donne au violoncelle un rôle dramatique et virtuose beaucoup plus développé et, surtout, où la partie de piano s’émancipe pour devenir bien plus qu’un simple accompagnement.

Sonate pour piano et violoncelle n° 1 en fa majeur, opus 5 n° 1

12 Variations sur le thème de Haendel See the conquering hero comes

Sonate pour piano et violoncelle n° 2 en sol mineur,

opus 5 n° 2

Informations et réservations

Tarif plein : 20 € – Tarif réduit : 15 € *

Réservations : chateau.de.bournazel@gmail.com

Tél : 05 65 80 81 99 ou 06 65 54 12 42

* tarif réduit : moins de 18 ans

