Concert au château de Bournazel: Aragónai Beatrix, Reine d'Hongrie à la Renaissance – Tasto Solo, 26 novembre 2022

Concert au château de Bournazel: Aragónai Beatrix, Reine d’Hongrie à la Renaissance – Tasto Solo

2022-11-26 – 2022-11-26

20 EUR Béatrice de Naples, descendante de la puissante Couronne d’Aragon, sera consacrée reine d’Hongrie en 1476 suite à son mariage avec le roi Matthias Corvin. Petite-fille du célèbre

Alphonse V d’Aragon, véritable roi de la Renaissance, dit « le Magnanime », Béatrice grandira dans le riche royaume de Naples, conquis par les aragonais en 1442 lors de leur vaste expansion géographique et culturelle. Placée sous la tutelle du compositeur Johannes Tinctoris, fameux musicien et éminent théoricien de son époque, Béatrice deviendra ainsi une personnalité très respectée grâce à son excellente érudition. « Aragónai Beatrix », tel que dénommée dans son nouveau pays d’adoption, fera de l’Hongrie l’un des foyers les plus actifs du début de la Renaissance. Durant son règne, elle et son mari seront les promoteurs de l’importation des différentes courants musicaux de la fin du XVe siècle, à l’exemple du répertoire contenu dans le « Mellon Chansonnier », peut-être copié sous la supervision Tinctoris pour être offert au jeune couple royal. Également, Béatrice et Corvin seront les mécènes de nombreux savants et artistes italiens, collectionneurs de livres et fondateurs de la mythique bibliothèque Corvina, ainsi que promoteurs de la construction des premiers palais suivant les préceptes italiens. Ce programme de concert, présentant les compositions liées – et parfois dédiées – à Béatrice, met en musique le parcours de cette grande dame de la Renaissance, héritière d’une culture humaniste et cosmopolite, aux nombreuses esthétiques, langues et influences.

Compositions de J. Tinctoris (c. 1435-1511), W. Frye (fl. 1460), A. Busnois (c. 1430-1492), G. Dufay(1397-1474) et œuvres anonymes conservées dans des manuscrit napolitains du XVe siècle.

Présenté par l’Association des Amis du Château de Bournazel

Informations et réservations

Tarif plein : 20 € – Moins de 18 ans : 15 €

Réservations : chateau.de.bournazel@gmail.com

Tél : 05 65 80 81 99 ou 06 65 54 12 42

Adresse du château : 227 route de Rignac 12390 BOURNAZEL

