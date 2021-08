Concert au Château de Bosmelet Val-de-Scie, 4 septembre 2021, Val-de-Scie.

Concert au Château de Bosmelet 2021-09-04 18:00:00 – 2021-09-04

Val-de-Scie Seine-Maritime Val-de-Scie

A l’occasion de l’année Flaubert, Beethoven et Baudelaire, un concert est organisé au Château de Bosmelet le samedi 4 Septembre à 18h.

Pour ce deuxième volet de musique et de lectures, le ténor Andreas Jäggi et le récitant Vincent Vivès sont cette fois rejoints par le pianiste Fabrice Coccitto. Outre de la musique française (avec notamment Massenet mais aussi la célèbre Invitation au voyage de Duparc), ce nouveau programme inclut des airs d’opéras de Richard Strauss.

Ce concert est gratuit pour les personnes s’étant acquittées d’un billet d’entrée pour visiter le jardin ou le château. Soit à partir de 8 € pour les adultes ou 6€ en tarif réduit.

Pour toute information supplémentaire ou pour réserver, veuillez contacter le 02 35 32 81 07 ou le 06 89 26 50 92.

+33 2 35 32 81 07

