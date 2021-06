Concert au château de Bosmelet Château de Bosmelet, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Val-de-Scie.

Château de Bosmelet, le dimanche 19 septembre à 18:30

« Concert pour les Journées du Matrimoine en Normandie », Récital de Gisèle et Chantal Andranian, concertites de renommée internationale. Oeuvres pianistiques à quatre mains de Pauline Viardot (soeur de la Malibran, célèbre cantatrice et compositrice), Fanny Mendelssohn et Louise Farrenc (élève de Franz Liszt).

Le billet d’entrée à la visite libre du parc donne droit au concert. Adultes : 8€. – 18-6 ans : 6€. Gratuit < 6 ans. "Concert pour les Journées du Matrimoine en Normandie", Récital de Gisèle et Chantal Andranian, Piano. Chapelle du château de Bosmelet Château de Bosmelet Le Bosmelet, Auffray, 76720 Val-de-Scie Val-de-Scie Auffray Seine-Maritime

