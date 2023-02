Concert au Château de Bezyl, 25 février 2023, Sixt-sur-Aff OT - PAYS DE REDON Sixt-sur-Aff.

2023-02-25 – 2023-02-26

Après une première édition en 2020, le festival “Femmes Compositeurs” revient en 2023 pour vous proposer une programmation originale où elle remplace il, avec pudeur et ferveur. Cette année, Joy Helen MORIN, pianiste et fondatrice du festival, s’entoure de nouveau des talentueuses musiciennes Patricia REIBAUD, violoniste et Cécile GRIZARD, violoncelliste. Elles seront accompagnées par deux conférenciers fervents d’histoire et de musique : James ROSS, déjà présent en 2020, et Danielle TAITZ.

Pour cette seconde édition, des compositrices des quatre coins du monde se sont donné rendez-vous pour la première

fois au château de Bézyl. Alors, venez les découvrir avec nous et percer leurs secrets les 25 et 26 février 2023 !

Informations et réservation : bezylvivante@gmail.com ou au 06 23 48 11 07.

bezylvivante@gmail.com +33 6 23 48 11 07

