Horaire : 20:00

Gratuit : oui Sur inscription : https://my.weezevent.com/concert-au-chateau Tout public LES CONCERTS AU CHÂTEAU L’harmonie des écoles de musique de Bouguenais Saint Aignan de Grand Lieu, vous invite à venir l’écouter dans les différents lieux remarquables de la commune, en effet, bon nombre de bâtisses ou d’endroits avec une forte valeur patrimoniale sont en capacité d’accueillir un concert en extérieur. UNE PREMIÈRE AU JARDIN DU GRAND LIEU DU CONTE Afin d’ouvrir la saison estivale, cet ensemble vous propose de venir assister à un voyage sylvestre avec votre siège , tabouret ou plaid au jardin du Grand Lieu du Conte. L’accès est libre et permet à chacune et chacun de découvrir notre travail. Osez l’immersion dans notre monde musical en extérieur. Informations pratiquesGratuit – tout publicSur inscription : https://my.weezevent.com/concert-au-chateauEn cas d’intempéries, un repli sera effectué à la salle de l’Héronnière.

