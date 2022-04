Concert au chalet des musiciens Monthermé Monthermé Catégorie d’évènement: Monthermé

Concert au chalet des musiciens Monthermé, 5 mai 2022, Monthermé. Concert au chalet des musiciens Les Hauts Buttés Monthermé

2022-05-05 – 2022-05-05

Les Hauts Buttés Monthermé Ardennes EUR 20 20 Monthermé le bonheur d'accueillir des musiciens aussi prestigieux que Neal BLACK et Janet MARTIN, nous aurons la chance de pouvoir les applaudir exceptionnellement ce Jeudi 5 Mai sur notre scène. Soyez nombreux pour cet "événement" lechaletmusicien@gmail.com +33 3 24 53 20 82

