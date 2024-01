Concert au Cercle de Captieux Les Frères de loin Cercle des Travailleurs Captieux, samedi 9 mars 2024.

Concert au Cercle de Captieux Les Frères de loin Cercle des Travailleurs Captieux Gironde

Venez vous trémousser au Cercle des travailleurs de Captieux !

Deux chanteurs multi-instrumentistes (guitare, harmonica, contrebasse, mandoline), amis d’enfance bercés par le blues et le jazz.

Ce duo revisite les différentes couleurs de l’univers de la musique afro-américaine (blues, jazz, funk, new-orleans…) ainsi que de la musique ensoleillée des Caraïbes (reggae, calypso, cubain…).

L’énergie générée par leur enthousiasme et leur complicité ne vous laissera pas indifférents !

Ouverture dès 19h30 pour restauration sur réservation.

Cercle des Travailleurs 8 Place du Huit Mai 1945

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09



