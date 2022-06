Concert au Cercle de Brocas, 2 juillet 2022, .

Concert au Cercle de Brocas



2022-07-02 20:30:00 – 2022-07-02 22:00:00

EUR Ce qui frappe d’abord, c’est l’énergie communicative de la chanteuse, qui se sent libre de ponctuer son chant de cris, de rires et d’onomatopées. On y retrouve l’influence de chanteuses comme Camille ou Nathy Peluso, et une certaine folie hypnotisante qui rappelle Nina Hagen et Catherine Ringer des Rita Mitsouko. Les instruments viennent l’accompagner par des compositions riches en nuances qui n’hésitent pas à prendre des virages stylistiques, s’inspirant tantôt de musiques urbaines, tantôt de musique latine ou aux sonorités afro. Mais ce qui va lier tout ces morceaux aux fils des concerts, c’est le désir palpable de transmettre une émotion, de surprendre, et d’envahir les corps de groove. On y entendra l’héritage de groupes tels que Hiatus Kayote, Nubiyan Twist, ou encore Deluxe.

dernière mise à jour : 2022-06-27 par