Concert au Centre Culturel d’Orbec Orbec, 6 mars 2022, Orbec. Concert au Centre Culturel d’Orbec Place Foch Centre Culturel d’Orbec Orbec

2022-03-06 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-06 18:00:00 18:00:00 Place Foch Centre Culturel d’Orbec

Orbec Calvados Orbec CONCERT AVEC UNE QUARANTAINE DE MUSICIENS AU CENTRE CULTUREL D’ORBEC.

Concert dirigé par Dimitri Robine, directeur de l’orchestre de Lisieux et Francis Coge, directeur de l’Harmonie La Neustrienne. sous la direction de Dimitri Robine : -La marche hongroise, (extrait de La Damnation de Faust) d’Hector Berlioz -La Bacchanale, (extrait de Samson et Dalila) de Camille Saint Saëns -Skyfall d’Adèle Adkins et Paul Epworth sous la direction de Francis Coge : -Coldplay in symphony -Le choeur des gitans (extrait de Trouvère) de Giuseppe Verdi -Songs of the Highlands de Johann Nijs -Mazel Tov ! de Marc Jeanbourquin CONCERT AVEC UNE QUARANTAINE DE MUSICIENS AU CENTRE CULTUREL D’ORBEC.

