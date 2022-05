CONCERT AU CENTRALE Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

CONCERT AU CENTRALE Mesquer, 13 juillet 2022, Mesquer. CONCERT AU CENTRALE Mesquer

2022-07-13 – 2022-07-13

Mesquer Loire-Atlantique Concert rock, world, blues, soul ou funk en terrasse ou dans la cour. nChaque semaine le Central café vous propose un concert différent suivi d’une boum ou d’un dj set pour finir la soirée en beauté. nRestauration sur place issue de produits locaux et fermiers. centralcafe.mesquer@gmail.com +33 6 11 84 98 41 Concert rock, world, blues, soul ou funk en terrasse ou dans la cour. nChaque semaine le Central café vous propose un concert différent suivi d’une boum ou d’un dj set pour finir la soirée en beauté. nRestauration sur place issue de produits locaux et fermiers. Mesquer

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Mesquer Adresse Ville Mesquer lieuville Mesquer Departement Loire-Atlantique

Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

CONCERT AU CENTRALE Mesquer 2022-07-13 was last modified: by CONCERT AU CENTRALE Mesquer Mesquer 13 juillet 2022 Loire-Atlantique Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique