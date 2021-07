Concert au café Théodore Trédrez-Locquémeau, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Trédrez-Locquémeau.

Concert au café Théodore 2021-07-04 21:00:00 – 2021-07-04 21:00:00

Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor

ELESA réunit les quatre chanteurs de Mze Shina : Denise et Craig

Schaffer, Ronan Mancec et Jean-Félix Hautbois. Pour ce projet,

l’ensemble Mze Shina invite le percussionniste iranien Milad Pasta. Le

programme se situe principalement sur des chants de travail collectif,

de rituels, de banquets ainsi que des chants de cavaliers.

L’enjeu artistique de cette rencontre est de mettre en valeur la fusion

des voix et le timbre des percussions, en partant du son traditionnel

des chants polyphoniques géorgiens. Il s’agit de développer une approche

originale basée sur un travail d’arrangements, d’écriture et

d’improvisation des chants. Plusieurs percussions utilisées sont connues

dans les pays du Caucase comme l’Azerbaïjan, l’Arménie, la Turquie et

l’Iran.

Pour cette création, Mze Shina fait appel également à Laurent Cavalié

(Du Bartas et arrangeur de La Mal Coiffée) comme conseiller artistique.

ELESA propose un voyage musical unique où la force et la puissance

vibratoire de la voix et des percussions s’allient pour créer une

polyphonie inédite qui évoque les rituels païens, les chants de travail

et la force d’une tradition ancienne au cœur du Caucase.

Sous chapiteau, dans le jardin du café

