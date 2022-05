Concert au Café du Centre : John Maine 2 Rue de l’église 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Concert au Café du Centre : John Maine

2 Rue de l'église 56760 Penestin, 12 août 2022

2 Rue de l’église 56760 Penestin, le vendredi 12 août à 21:00

Clapton, Peter Green, Walter Trout et d’autres colorent les musiques de John Maine. À la guitare acoustique ou électrique, imprégné des souvenirs de son père bluesman, John reprend des standards anglo-saxons, aux influences pop-rock-folk.

