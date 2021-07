Château-Chinon (Ville) Château-Chinon (Ville) Château-Chinon (Ville), Nièvre Concert au Café du Boulevard “Chez Marie” Château-Chinon (Ville) Château-Chinon (Ville) Catégories d’évènement: Château-Chinon (Ville)

Nièvre

Concert au Café du Boulevard “Chez Marie” Château-Chinon (Ville), 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Château-Chinon (Ville). Concert au Café du Boulevard “Chez Marie” 2021-07-14 18:00:00 – 2021-07-14 20:30:00

Château-Chinon (Ville) Nièvre Concert au Café du Boulevard “Chez Marie” à Château-Chinon. 18h00 “Dogs Ends”; 20h30 “Oubéret”. Restauration sur place.

Infos : 03 86 85 16 11 Concert au Café du Boulevard “Chez Marie” à Château-Chinon. 18h00 “Dogs Ends”; 20h30 “Oubéret”. Restauration sur place.

Infos : 03 86 85 16 11 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Chinon (Ville), Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-Chinon (Ville) Adresse Ville Château-Chinon (Ville) lieuville 47.06467#3.9358