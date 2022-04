Concert au café de la Route Café de la Route Villenave-d’Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Café de la Route, le vendredi 29 avril à 20:00

Venez partager…à une époque où chacun(e) se sent un peu perdu sur la Terre ! —————————————————————————- ### Formation acoustique et électro-acoustique comprenant guitares, mandoline, basse, harmonicas, violon, percussions…et 3 voix lead. Naviguant entre ses interprétations parfois alambiquées mais toujours éclairées de répertoires divers (Neil Young, Higelin, Cat Power, Gainsbourg, Radiohead, Patti Smith, Téléphone…) parsemés d’îlots de créations originales, Lost On Earth invite à chanter comme à écouter, mais avant tout à partager le butin d’un moment riche en émotions.

Gratuit

Lost On Earth
Café de la Route
501 route de Toulouse, Villenave d'Ornon
Villenave-d'Ornon

2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T22:30:00

