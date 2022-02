Concert au café associatif La Belle Poule Amboise Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Amboise Indre-et-Loire Amboise Cyril Parmentier « Solo Multicyr » à la Belle Poule.

Rémunération de l’artiste au chapeau.

Concert à 20h, bar ouvert dès 18h30. cotcot@labellepoule.org Cyril Parmentier « Solo Multicyr » à la Belle Poule.

Concert à 20h, bar ouvert dès 18h30. LA BELLE POULE

Catégories d'évènement: Amboise, Indre-et-Loire

