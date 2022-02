Concert au Caf’ Causse : Honky Tonky Assier Assier Catégories d’évènement: Assier

Lot

Concert au Caf’ Causse : Honky Tonky Assier, 2 avril 2022, Assier. Concert au Caf’ Causse : Honky Tonky Assier

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02

Assier Lot Une belle rencontre entre des musiciens, 5 univers pour un seul groupe, pour un répertoire de reprise rock, blues, pop, de 70’ à 20’ @caf’causse

Assier

dernière mise à jour : 2022-01-14 par OT Lacapelle Marival

Détails Catégories d’évènement: Assier, Lot Autres Lieu Assier Adresse Ville Assier lieuville Assier Departement Lot

Assier Assier Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assier/

Concert au Caf’ Causse : Honky Tonky Assier 2022-04-02 was last modified: by Concert au Caf’ Causse : Honky Tonky Assier Assier 2 avril 2022 Assier Lot

Assier Lot