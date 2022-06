Concert au Bureau: Dr Pickup et Muriel Pelca Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Concert au Bureau: Dr Pickup et Muriel Pelca Cahors, 18 juin 2022, Cahors. Au Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors

2022-06-18 19:00:00

Cahors 46000 EUR Réservations conseillées. Concert de Dr. Pickup en duo à la basse avec Muriel Pelca. Depuis une vingtaine d’années, Doctor Pickup prescrit son blues énergétique comme thérapie. Il a joué son blues, swing & boogie aux Etats-Unis, Angleterre, Inde, L’Indonésie, Kenya, et en Europe. Venez le découvrir en live dans votre Pub Au Bureau +33 5 65 30 17 58 Réservations conseillées. Fabrice Houssaye

Au Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors

