Concert au BrB Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Côtes-d'Armor

Concert au BrB Bon Repos sur Blavet, 17 août 2022, Bon Repos sur Blavet. Concert au BrB BrB Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet

2022-08-17 – 2022-08-17 BrB Abbaye de Bon-Repos

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor Concert au bar Le BrB, dans les dépendances de l’abbaye de Bon-Repos. A partir de 21h. +33 6 60 89 86 08 http://www.facebook.com/brblebar Concert au bar Le BrB, dans les dépendances de l’abbaye de Bon-Repos. A partir de 21h. BrB Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bon Repos sur Blavet Adresse BrB Abbaye de Bon-Repos Ville Bon Repos sur Blavet lieuville BrB Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Departement Côtes d'Armor

Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bon-repos-sur-blavet/

Concert au BrB Bon Repos sur Blavet 2022-08-17 was last modified: by Concert au BrB Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet 17 août 2022 Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Bon Repos sur Blavet Côtes d'Armor