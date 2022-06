Concert au BrB | Ampouailh

Concert au BrB | Ampouailh, 13 juillet 2022, . Concert au BrB | Ampouailh

2022-07-13 – 2022-07-13 Concert au bar Le BrB, dans les dépendances de l’abbaye de Bon-Repos. Ampouailh

Ampouailh est un groupe reconnu pour mettre en valeur les danses du Centre-Bretagne (plinn, fisel, kost ar c’hoat, loudéac…), ayant joué aux 4 coins de la Bretagne et du monde. Simon Lotout (bombarde), Mickaël Derrien (saxophone), Heikki Bourgault (guitare), Yuna Léon (violon), Gwylan Meneghin (basse) et Vincent Le Meur (technicien son). +33 6 60 89 86 08 Concert au bar Le BrB, dans les dépendances de l’abbaye de Bon-Repos. Ampouailh

Ampouailh est un groupe reconnu pour mettre en valeur les danses du Centre-Bretagne (plinn, fisel, kost ar c’hoat, loudéac…), ayant joué aux 4 coins de la Bretagne et du monde. Simon Lotout (bombarde), Mickaël Derrien (saxophone), Heikki Bourgault (guitare), Yuna Léon (violon), Gwylan Meneghin (basse) et Vincent Le Meur (technicien son). dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville