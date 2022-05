Concert – Au bout de mes rêves

Concert – Au bout de mes rêves, 5 juin 2022, . Concert – Au bout de mes rêves

2022-06-05 17:00:00 – 2022-06-05 18:30:00 Découvrez le concert de Stéphane Bridel qui ravira petits et grands. Son programme réalisé avec soin a pour but de donner un maximum de plaisir au grand public à travers des mélodies bien connues, qui s’accordent parfaitement avec son instrument de prédilection qu’est la trompette ! Le groupe ABBA avec “the winner takes it all ” ainsi que le compositeur Ennio Morricone avec la mélodie “Chi Mai” rendue célèbre par le film le professionnel seront mis à l’honneur. Il interprètera également du choeur à la lumière ainsi que le choeur des frères de son ami Jean-Claude Borelly qui ces dernières années s’est produit à plusieurs reprises dans cette même église. Concert de trompette par Stéphane Bridel. Musique très éclectique de Carmina Burana à Abba. +33 7 80 35 72 61 Découvrez le concert de Stéphane Bridel qui ravira petits et grands. Son programme réalisé avec soin a pour but de donner un maximum de plaisir au grand public à travers des mélodies bien connues, qui s’accordent parfaitement avec son instrument de prédilection qu’est la trompette ! Le groupe ABBA avec “the winner takes it all ” ainsi que le compositeur Ennio Morricone avec la mélodie “Chi Mai” rendue célèbre par le film le professionnel seront mis à l’honneur. Il interprètera également du choeur à la lumière ainsi que le choeur des frères de son ami Jean-Claude Borelly qui ces dernières années s’est produit à plusieurs reprises dans cette même église. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

