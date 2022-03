Concert – Au bonheur guitare Pouldergat Pouldergat Catégories d’évènement: Finistère

Pouldergat

Concert – Au bonheur guitare Pouldergat, 27 mars 2022, Pouldergat. Concert – Au bonheur guitare Lanriec Atelier Bis-Art Pouldergat

2022-03-27 18:30:00 – 2022-03-27 Lanriec Atelier Bis-Art

Pouldergat Finistère Pouldergat Bernard Chotil et Jean-François Mignot : musique, poésie, humour, aphorismes et chansons

Sur réservation, libre participation +33 6 63 83 72 11 Bernard Chotil et Jean-François Mignot : musique, poésie, humour, aphorismes et chansons

Sur réservation, libre participation Lanriec Atelier Bis-Art Pouldergat

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldergat Autres Lieu Pouldergat Adresse Lanriec Atelier Bis-Art Ville Pouldergat lieuville Lanriec Atelier Bis-Art Pouldergat Departement Finistère

Pouldergat Pouldergat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouldergat/

Concert – Au bonheur guitare Pouldergat 2022-03-27 was last modified: by Concert – Au bonheur guitare Pouldergat Pouldergat 27 mars 2022 finistère Pouldergat

Pouldergat Finistère