Concert au Bistrot Gourmand Bars Bars Catégories d’évènement: Bars

Dordogne

Concert au Bistrot Gourmand Bars, 26 novembre 2022, Bars. Concert au Bistrot Gourmand

Le Bourg Bars Dordogne

2022-11-26 – 2022-11-26 Bars

Dordogne MISTER TCHANG en Concert

Guitariste virtuose et chanteur de talent, Mister Tchang sera sur notre scène du Bistrot

Sa voix soul, son jeu explosif, sa présence unique font de lui un artiste majeur de la scène blues européenne,

reconnu par l’ensemble de ses pairs.

Le second set de Tchang, avec Jeff et le gang du Bistrot risque bien de nous mettre le feu …

Entrée gratuite-participation libre mais nécessaire MISTER TCHANG en Concert

Guitariste virtuose et chanteur de talent, Mister Tchang sera sur notre scène du Bistrot

Sa voix soul, son jeu explosif, sa présence unique font de lui un artiste majeur de la scène blues européenne,

Entrée gratuite-participation libre mais nécessaire Bistrot gourmand

Bars

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bars, Dordogne Autres Lieu Bars Adresse Le Bourg Bars Dordogne Ville Bars lieuville Bars Departement Dordogne

Bars Bars Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bars/

Concert au Bistrot Gourmand Bars 2022-11-26 was last modified: by Concert au Bistrot Gourmand Bars Bars 26 novembre 2022 bars Dordogne Le Bourg Bars Dordogne

Bars Dordogne