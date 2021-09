Bars Bars Bars, Dordogne Concert au Bistrot Gourmand Bars Bars Catégories d’évènement: Bars

Dordogne

Concert au Bistrot Gourmand Bars, 10 septembre 2021, Bars. Concert au Bistrot Gourmand 2021-09-10 – 2021-09-10

Bars Dordogne Jam Session

spéciale Rock n’Roll

BUS STOP and guests

Bus Stop c’est l’histoire de toute la musique US qu’aimait tant chanter Peter Lacoste, notre chanteur leader, disparu depuis plusieurs années, avec qui nous nous retrouvons parfois en compagnie d’amis invités à partager ces standards… Jam Session

spéciale Rock n’Roll

BUS STOP and guests Jam Session

spéciale Rock n’Roll

BUS STOP and guests

Bus Stop c’est l’histoire de toute la musique US qu’aimait tant chanter Peter Lacoste, notre chanteur leader, disparu depuis plusieurs années, avec qui nous nous retrouvons parfois en compagnie d’amis invités à partager ces standards… bistrot gourmand dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bars, Dordogne Autres Lieu Bars Adresse Ville Bars lieuville 45.09983#1.06272