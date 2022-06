Concert au Bistrot Gourmand

Concert au Bistrot Gourmand, 1 juillet 2022, . Concert au Bistrot Gourmand



2022-07-01 – 2022-07-01 En concert LAZARUS HEIGHTS de la pop anglaise super classe bourrée d’ énergie

Leur album « STRANGERS » en vente sur place

Entrée gratuite – participation libre mais nécessaire

le bistrot gourmand dernière mise à jour : 2022-06-28

