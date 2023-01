CONCERT AU BISTRO CHEZ ALFRED : « LES P’TITS GOUAILLEURS », SPÉCIAL BRASSENS Benet Benet Catégories d’Évènement: Benet

Vendée Sur des airs de guitare, d’accordéon et de bouzouki et avec un soupçon de percussions, Les P’tits Gouailleurs vous feront découvrir ou redécouvrir à leur façon les chansons de G. Brassens, tout en gardant l’authenticité des textes de ce grand Monsieur de la chanson française. https://lesptitsgouailleurs.wixsite.com/legroupe VENTE DE PAIN: Comme chaque mercredi de 18h à 20h, Manoï propose à la vente son pain artisanal, issu de farines biologiques. Froment, seigle, semi-complet, complet, blé ancien, petit épeautre, sarrazin-riz, en 500 grammes ou 1 kg… Faites votre choix et envoyez votre commande au 06 30 61 46 28 avant mardi, 18h. programme de JANVIER:

VENDREDI 13 JANVIER

Soirée énigmes

Boire un verre et se creuser le ciboulot… Tout un programme! MERCREDI 18 JANVIER

TOURNOI de 10000

Le 10000, pour celles/ceux qui ne connaissent pas, est un jeu de dés très simple et tellement addictif! Il est un peu devenu le jeu emblématique du bistro! VENDREDI 27 JANVIER

Soirée BLIND TEST

Myriam et Marlène nous proposent un quizz musical bien à elles! Plongez vous dans l’univers de Brassens ventsdicietdailleurs@gmail.com Bistro Chez Alfred Aziré Benet

