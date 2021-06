Le Plessis-Belleville Le Plessis-Belleville Le Plessis-Belleville, Oise Concert au Baranany Le Plessis-Belleville Le Plessis-Belleville Catégories d’évènement: Le Plessis-Belleville

Concert au Baranany Le Plessis-Belleville, 18 juin 2021-18 juin 2021, Le Plessis-Belleville. Concert au Baranany 2021-06-18 19:30:00 – 2021-06-18

Le Plessis-Belleville Oise Le Plessis-Belleville Le Baranany vous invite le vendredi 18 juin 2021 à partir de 19h30 pour une soirée musicale animée par JESS. Réservation conseillée au 03.64.23.66.92 +33 3 64 23 66 92 Le Baranany vous invite le vendredi 18 juin 2021 à partir de 19h30 pour une soirée musicale animée par JESS. Réservation conseillée au 03.64.23.66.92 Pixabay

